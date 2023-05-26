Фанаты "Барселоны" выбрали нового капитана команды

Болельщики “Барселоны” на сайте Mundo Deportivo проголосовали в опросе о новом капитане команды в связи с уходом Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

Безоговорочным победителем голосования стал вратарь Марк-Андре тер Штеген, который набрал 46 процентов голосов. Второе место занял защитник Рональд Араухо (26 %).

В нынешнем сезоне 31-летний тер Штеген провел за “Барселону” 48 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов. 24-летний Араухо забил один гол и отдал две результативные передачи в 31 матче.

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