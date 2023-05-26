Экс-игрока "Барселоны" задержали в Бразилии

Бывший защитник "Барселоны" Дуглас Перейра дос Сантос столкнулся с неприятностями у себя на родине в Бразилии.

По информации от итальянского новостного агентства ITASportPress, 32-летний игрок оказался под стражей после стычки на парковке.

Во время инцидента футболист достал пистолет и начал угрожать своим обидчикам.

К слову, в результате потасовки никто не пострадал, но Дуглас был задержан полицейскими.

Кроме “Барселоны” Дуглас также выступал в составе "Бенфике", а в последнее время был без клуба.