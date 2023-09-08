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Еще две девушки пожаловались на насилие со стороны звезды Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 02:30
Еще две девушки пожаловались на насилие со стороны звезды Манчестер Юнайтед Фото: соцсети

В отношении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони появились новые обвинения.

Как известно, недавно звездного игрока сборной Бразилии обвинили в насилии в отношении девушки.

По информации Daily Mail, с заявлениями в полицию пришли еще две женщины, которые обвинили футболиста в нападении.

Одна из вероятных пострадавших от рук бразильца – студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас. В полиции она рассказала, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после нападения Антони в ночном клубе. По ее словам, инцидент произошел в мае прошлого года.

Второй пострадавшей оказалась 33-летняя банкирша Ингрид Лана. Она рассказала стражам порядка, что бразильский футболист пытался заняться с ней сексом и после ее отказа толкнул ее, после чего она получила травмы.

Первой о насилии со стороны футболиста заявила его бывшая девушка Габриэла Каваллин.

Интересно, что сам футболист отрицает все показания и утверждает, что стал жертвой ложных обвинений.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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