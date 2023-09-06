Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с исключением Антони из состава команды, сообщает UOL.

На сайте клуба появилось заявление о ситуации с их вингером. Они написали, что Манчестер Юанйтед признает обвинения против Антони и ожидает результатов расследования от полиции. Также, сообщают, что до тех пор клуб не будет давать никаких комментариев по поводу данной ситуации. Однако они серьезно относятся к этому.

UOL сообщил, что в Манчестер всерьез рассматривают вариант с исключением Антони из состава на период расследования. Кроме этого, The Telegraph пишет, что на клуб давят женские организации, защищающие жертв насилия. Именно они требуют от Юнайтеда немедленно исключить вингера из команды.

Они подчеркнули, что клубы, позволяющие игрокам играть после таких заявлений, становятся против жертвы и считают, что Юнайтед отнесся к этому вопросу несерьезно.

Напомним, что бывшая девушка Антони обвинила игрока в домашнем насилии. Из-за этого вингера исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьские матчи.