Экс-звезда Реала может вернуться в европейский футбол

Бешикташ проявляет интерес к звзездному колумбийскому полузащитнику Хамесу Родригесу, который в данный момент выступает за бразильский Сан-Паулу. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры уже начались, но бразильский клуб не горит желанием отпускать игрока. Трансферное окно в Турции закроется в пятницу, 9 февраля.

32-летний Хамес выступает за Сан-Паулу с июля прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Наиболее известен колумбиец по выступлениям за мадридский Реал. В составе Сливочных хавбек сыграл 125 матчей, в которых забил 37 голов. Вместе с Королевским клубом футболист дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Также Хамес выступал за Баварию, Монако, Порту, Эвертон, Олимпиакос, помимо прочих команд.