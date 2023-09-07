Два турнира Боливии проиграли в договірних матчах

Два турнира Боливии отменили из-за договорных матчей, сообщает WashingtonPost.

Во вторник Федерация футбола Боливии отменила два турнира из-за подозрения в договорных матчах с участием игроков, арбитров и руководителей клубов. Данное решение было принято на заседании футбольного совета в Санта-Круз. На встрече присутствовали представители всех 17 клубов первого дивизиона. 14 команд согласились остановить турниры, два клуба были против, один – удержался.

Президент футбольного органа Боливии заявил, что в стране существует "паутина коррупции". Она включает в себя арбитров, игроков и руководителей клубов, однако он не назвал имен. Кроме этого, большинство команды приняли решение уволить трех членов судейской комиссии - Алехандро Мансилью, Уилсона Эстраду и Хуана Карлоса Кардозо.

Некоторые руководители клубов в отдельных сообщениях заявили, что поймали игроков своих команд по коррупционным схемам. Однако их имена тоже не озвучили.

Футбольный орган Боливии обратились в CONMEBOL организовать быстрый турнир вместо двух отмененных.