"Динамо" крупно обыграло соседа по турнирной таблице

Киевское “Динамо” в матче 27-го тура в гостях играло против “Александрии”.

Киевляне победили со счетом 5:1. В составе гостей забивали Вивчаренко, Андриевский, Волошин и Ванат, а также автоголом отметился игрок “Александрии” Логинов. В составе хозяев забивал Сигеев.

“Динамо” на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с 53-мя баллами

“Александрия” идет на строчку ниже и имеет в активе 42 очка.

“Александрия” - “Динамо” - 1:5 (1:2)

Голы: Андриевский, 17 - 0:1, Ванат, 32 - 0:2, Сигеев, 40 - 1:2, Вивчаренко, 72 - 1:3, Логинов, 79 - 1:4, Н. Волошин, 89 - 1:5

“Александрия”: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логінов, Копына - Рыбалка - Мустафаев, Сигеев (Калитвинцев, 69), Ковалец, Кожушко (Шулянский, 46) - Кулаков.

“Динамо”: Нещерет - Тымчик, Дячук (Боль, 90), Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев - Пэррис, Буяльский, Кабаев - Ванат (Гармаш. 66).