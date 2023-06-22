Диджей с мировым именем купил пентхаус у игрока московского "Спартака"

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс приобрел пентхаус у бывшего игрока сборной Нидерландов Квинси Промеса.

Как известно, футболист российского “Спартака” имеет большие проблемы с правоохранительными органами Нидерландов. На родине его уже заочно приговорили к тюремному заключению за нападение с ножом на брата.

Как пишет источник, форвард продал свою недвижимость за сумму в € 2,5 млн.

Сделку о продаже недвижимости подписала мать футболиста, так как тот боится покидать пределы России.