"Челси" согласовал трансфер 18-летнего бразильца

18-летний хавбек “Васко да Гама” Андрей Сантос в ближайшее время станет игроком “Челси”.

Как пишет источник, стороны уже уладили детали трансфера молодого футболиста.

Ожидается, что все формальности будут улажены в январе.

Интересно, что за молодым талантом следили также “Барселона”, “Ньюкасл” и “Манчестер Сити”.

В этом сезоне Сантос сыграл 33 матча за свой клуб, в которых забил 8 голов.