Челси рассматривает две кандидатуры вместо Осимхена

В зимнее трансферное окно с переходом в Челси очень тесно связывали вингера Наполи Виктора Осимхена, но, похоже, «аристократам» придётся выбирать другие варианты усиления атаки.

По сообщениюEveningStandard, на «Стэмфорд Бридж» рассматривают кандидатуры нападающего Брентфорда Айвена Тони и игрока Брайтона Эвана Фергюсона, но эти персоналии не являются окончательным выбором Челси и к летнему трансферному окну будут проработаны и другие варианты.

Чтобы реализовать амбициозные планы по приобретению центрального и левого защитников, а также лучшего нападающего, "синим" придется продать несколько игроков.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Осимхеном интересуется ПСЖ, как замену для вингера Килиана Мбаппе, который летом покинет команду.