"Челси" отклонил большое предложение "Манчестер Юнайтед" по трансферу Маунта

“Манчестер Юнайтед” не сумел договориться о трансферу полузащитника “Челси” Мэйсона Маунта, сообщает The Athletic.

По сведениям источника. манкунианцы предлагали за футболиста 52 миллиона евро плюс шесть миллионов евро в виде бонусов, но получил отказ. Лондонцы оценивают игрока в 70+6 миллионов евро. При этом “Манчесте Юнайтед” не собирается повышать предложение, но надеется убедить “аристократов” сделать скидку.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.