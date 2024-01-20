Бундеслига. Боруссия Дортмунд добыла разгромную победу над Кельном

Боруссия Дортмунд приехала в гости к Кельну на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Команды начали матч в осторожном ключе. Первый значимый момент сразу же стал голевым. На 12-й минуте Юлиан Брандт подал угловой, а Дониелл Мален пробил голкипера хозяев. Шмели могли развивать преимущество еще в первом тайме, но не смогли реализовать свои моменты у ворот Козлов.

В начале второго тайма Кельн не использовал две 100-процентные возможности отыграться: опасным ударам Яна Тильмана и Линтона Майна не хватило точности.

И практически сразу гости получили право пробить пенальти за фол Расмуса Карстенсена в штрафной площадке Козлов. С 11-метровой отметки точен был Никлас Фюллькруг.

Спустя несколько минут желто-черные сняли все вопросы о победителе противостояния. До разгромного счет довел Мален, реализовавший выход один на один с Марвином Швебе. Но и этого гостям, поймавшим кураж, оказалось мало. Закрыл матч Юссуф Мукоко.

Боруссия с 33 очками занимает пятую строчку в Бундеслиге, отставая от Зоны Лиги чемпионов на один балл. Кельн на предпоследней, 17-й строчке.

Бундеслига, 18-й тур

Кельн - Боруссия Дортмунд 0:4

Голы: Мален, 12, 61, Фюллькруг, 58, с пенальти, Мукоко, 90+2