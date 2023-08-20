В матче 2-го тура чемпионата Франции “Брест” на выезде обыграл “Гавр”. Матч состоялся в городе Гавр на стадионе “Стад Океан” и завершился победой гостей со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Ромен Дель Кастильо, которому отдал голевой пас Брэдли Локо. В начале второго тайма счет сравнял представитель страны-террориста далер кузяев. Голевой пас в данном эпизоде отдал Кристофер Опери. На 56-й минуте победный гол забил Лилиан Брассье с передачи Дель Кастильо.

“Брест”, набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. “Гавр” с 1 очком остался на 13-м месте.

“Гавр” – “Брест” - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 28 Дель Кастильо, 1:1 – 52 Кузяев, 1:2 – 56 Брассье.

“Гавр”: Дема, Льорис, Сальмье, Санганте, Опери, Кузяев, Туре (Сабби, 84), Ндиайе (Кешта, 67), Казимир (Грансир, 46), Алиуи (Логбо, 66), Сумаре (Жужу, 67).

“Брест”: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Перейра Лаже, 70), Камара (Мартен, 60), Дель Кастильо (Мбок, 83), Ле Дуарон (Камблан, 84), Сатриано (Мунье, 60).

Желтые карточки: Камара (47), Камблан (89).