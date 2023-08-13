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"Брест" одержал феерическую победу над "Лансом" в матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 10:59
"Брест" одержал феерическую победу над "Лансом" в матче Лиги 1 Фото: инстаграм ФК "Брест"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Брест” на своем поле обыграл “Ланс”. Матч состоялся в городе Брест на стадионе “Cтад Франсис Ле Бле” и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В начале матча счет открыл Флориан Сотока. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил Дейвер Мачадо. В концовке первого тайма разрыв в счете сократил Ромен Дель Кастийо, который забил гол с пенальти. На 56-й минуте счет сравнял Кенни Лала. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Адриена Томассона. В концовке победу хозяевам принес Дель Кастийо, который вновь забил гол с пенальти.

“Брест” – “Ланс” - 3:2 (1:2, 2:0)
Голы: 0:1 – 11 Сотока, 0:2 – 22 Мачадо, 1:2 – 45, пенальти Дель Кастийо, 2:2 – 56 Лала, 3:2 – 87, пенальти Дель Кастийо.

“Брест”: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Камблан, 90), Перейра Лаже (Камара, 67), Маньетти (Мартен, 67), Ле Дуарон, Сатриано (Мунье, 76).

“Ланс”: Самба, Гради (Айдара, 46), Данзо, Медина, Мачадо, Франковски (Ле Кардиналь, 78), Фюльжени (Давид Кошта, 68), Абдул-Самед, Диуф (Спирингс, 84), Гилавоги (Томассон, 68), Сотока.

Желтые карточки: Ле-Мелу (35), Брассье (45), Сотока (48), Медина (52), Самба (86).

Красная карточка: Томассон (82).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Брест Ланс Лига 1 Франция
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