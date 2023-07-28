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Бразильский вингер "Шахтера" разорвал контракт с украинским клубом

Новости футбола Сегодня, 16:18
Бразильский вингер "Шахтера" разорвал контракт с украинским клубом Фото: инстаграм Тете/Автор неизвестен

Правый вингер донецкого “Шахтера” Тете покинул клуб, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист расторг с украинским клубом контракт, который действовал до 31 декабря 2023 год. Таким образом, бразилец стал свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно. Форвард отправился в Турцию, чтобы провести переговоры с “Фенербахче” из Стамбула.

23-летний Тете выступал за “Шахтер” с февраля 2019 года. Он перешел в донецкий клуб из “Гремио”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за украинский клуб 108 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. В составе “Шахтера” Тете два раза становился чемпионом Украины в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, один раз становился обладателем Кубка Украины в сезоне-2018/2019, а также один раз выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.

Тете с марта 2022 года по январь 2023 года играл за “Лион” на правах аренды. Он провел за французский клуб 30 матчей, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. С января по июнь 2023 года Тете играл за “Лестер” на правах аренды. Он провел за английский клуб 14 матчей и забил один гол.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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