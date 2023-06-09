"Боруссия" уже нашла замену Беллингему

25-летний хавбек Эдсон Альварес из “Аякса” может перейти в дортмундскую “Боруссию”.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб видит в этом футболисте замену Джуду Беллингему, который переходит в “Реал”.

“Боруссия” готова сделать официальное предложение в ближайшие дни.

Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Альварес сыграл в 44 матчах за «Аякс», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.