"Боруссия" уже нашла замену Беллингему
Новости футбола Сегодня, 09:37
Фото: твиттер Аякса
25-летний хавбек Эдсон Альварес из “Аякса” может перейти в дортмундскую “Боруссию”.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб видит в этом футболисте замену Джуду Беллингему, который переходит в “Реал”.
“Боруссия” готова сделать официальное предложение в ближайшие дни.
Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры.
В прошлом сезоне Альварес сыграл в 44 матчах за «Аякс», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"
Новости футбола 07 июн 2023, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
Новости футбола 07 июн 2023, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Новости футбола 07 июн 2023, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Новости футбола 07 июн 2023, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Новости футбола 06 июн 2023, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:54 "Реал" вернул своего воспитанника Новости футбола Сегодня, 11:46 Хави убедил одного из лидеров "Манчестер Сити" перейти в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг" Новости футбола Сегодня, 10:00 Холанд назвал самого неудобного соперника для себя Новости футбола Сегодня, 09:37 "Боруссия" уже нашла замену Беллингему Новости футбола Сегодня, 09:22 "Валенсия" завершила первый трансфер лета Новости футбола Сегодня, 06:54 "МЮ" хочет избавиться от скандального футболиста Новости футбола Сегодня, 06:30 Петр Чех сменил хоккейный клуб Новости футбола Сегодня, 06:13 Легенда испанского футбола завершил карьеру и будет работать водителем Новости футбола Сегодня, 06:00 Новый клуб Месси может возглавить бывший наставник аргентинца
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Шелбурн - Слайго Роверс 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Корк Сити - Дандолк 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дерри Сити - Богемиан 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте - Сармьенто Хунин 10 июня 2023 года Футбол 10 июн 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Интер 10 июня 2023 года Футбол 10 июн 2023 Прогноз на матч Платенсе - Тигре 10 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Эммен - Алмере Сити 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбул 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Бари - Кальяри 11 июня 2023 года