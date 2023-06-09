Бывший игрок ПСЖ считает, что у Месси проблемы с головой

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен осудил поведение Лионеля Месси во время его выступлений за парижан.

В частности, он вспомнил выходку, когда Месси покинул тренировку, и клуб скрыл это, заявив о незначительной травме у аргентинца.

“Это было неправильно. Мне кажется, что причина ухода заключалась в том, что Месси просто устал от тренировки и решил уйти. У него просто не все в порядке с головой. Ему не нравилось тренироваться по утрам, но тренерский штаб ничего не менял”, - сказал он.

Напомним, что форвард покинул ПСЖ и перебрался в “Интер Майами”.