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"Бенфика" одержала 10-ю подряд победу в чемпионате Португалии

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен Фото: инстаграм Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде обыграла “Риу Аве” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Гонсалу Рамуш.

Для лиссабонского клуба данная победа стала 10-й подряд.

“Бенфика”, набрав 71 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Риу Аве” с 33 очками остался на девятой позиции.

“Риу Аве” - “Бенфика” - 0:1 (0:0)
Гол: Рамуш, 46 - 0:1

“Риу Аве”: Жонатан, Коштинья, Панталон, Сантос, Патрик (Витор, 81), Самарис (Гомеш, 64), Граса (Вентура, 64), Родригеш, Перейра, Боатенг (Эрнани, 80), Роналду.

“Бенфика": Влаходимос, Бах, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Эурснес, Шикинью, Нерес (Флорентину, 71), Мариу, Рафа Силва, Рамуш (Муса, 71).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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