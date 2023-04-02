"Бенфика" одержала 10-ю подряд победу в чемпионате Португалии
В матче 26-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде обыграла “Риу Аве” со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Гонсалу Рамуш.
Для лиссабонского клуба данная победа стала 10-й подряд.
“Бенфика”, набрав 71 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Риу Аве” с 33 очками остался на девятой позиции.
“Риу Аве” - “Бенфика” - 0:1 (0:0)
Гол: Рамуш, 46 - 0:1
“Риу Аве”: Жонатан, Коштинья, Панталон, Сантос, Патрик (Витор, 81), Самарис (Гомеш, 64), Граса (Вентура, 64), Родригеш, Перейра, Боатенг (Эрнани, 80), Роналду.
“Бенфика": Влаходимос, Бах, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Эурснес, Шикинью, Нерес (Флорентину, 71), Мариу, Рафа Силва, Рамуш (Муса, 71).
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