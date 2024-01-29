Белотти может покинуть Рому. Известны претенденты на подписание нападающего
Новости футбола Сегодня, 13:36
Белотти может покинуть Рому. Известны претенденты на подписание нападающего
Форвард Ромы Андреа Белотти может покинуть стан «волков».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. По его сообщению, в подписании 30-летнего нападающего заинтересованы Фиорентина и Реал Бетис. Сам же Белотти предпочитает остаться в Серии А.
Форвард в нынешнем сезоне провел 22 матча за Рому, но только в десяти с них он появился в стартовом составе. В этих матчах он отметился шестью голами и двумя ассистами.
Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро, а его контракт, который он продлил летом 2023 года, рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне форвард отметился дебютными мячами за Рому в Серии А, ведь в 31 поединках чемпионата Италии минувшей кампании Белотти забить не сумел. Зато он забил три гола в Лиге Европы и один гол в Кубке Италии.
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