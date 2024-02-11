Беллингема и Крооса рассмешили болельщики на трибунах. При чем тут Хави?

Во вчерашнем матче лидеров Ла Лиги Реал Мадрид разгромил Жирону (4:0) и сумел еще более оторваться от преследователей.

Но на 75-й минуте на трибунах «Сантьягу Барнабеу» произошел довольно интересный перформанс. Фанаты «Лос Бланкос» понимая, что их команда завоевала очередную победу, вспомнили тренера Барселоны и начали скандировать «Хави, оставайся».

Поскольку Карло Анчелотти уже гарантировал себе победу в матче он к этому времени сменил некоторых игроков стартового состава, среди которых были Тони Кроос и Джуд Беллингем, и в момент того, как болельщики их команды призывали тренера Барселоны остаться в каталонском клубе, игроки разговаривали и смеялись.

Нельзя утверждать, чем был вызван их смех и имеет ли он отношение к песне, но если это и было совпадение – то слишком удачное.

Bellingham & Kroos laughing at the “Xavi Stay” chants. 😂🤍 pic.twitter.com/71hGV1LBcn — JBZ (@JBellinghamZone) February 11, 2024

Вчера в стартовом составе Реал Мадрида и Жироны на поле вышли два лучших бомбардира текущего сезона Ла Лиги – Джуд Беллингем и Артём Довбик. Но англичанин сумел улучшить свою статистику оформив хет-трик, а украинец остался без результативных действий. По количеству голов Беллингем стал единоличным лидеров в Ла Лиге с шестнадцатью голами, но по количеству результативных действий у игроков паритет, ведь у каждого есть по девятнадцать очков по системе гол+пас.