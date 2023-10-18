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Бельгия может не доигрывать матч против Швеции

Новости футбола Сегодня, 12:36
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бельгия может не доигрывать матч против Швеции Бельгия может не доигрывать матч против Швеции

Бельгия не настаивает на дограшивании матча квалификации на Чемпионат Европы против Швеции, сообщает Sky Sports.

Исполнительный директор Бельгийской футбольной ассоциации Ману Леруа заявил, что они не будут просить Швецию дограивать матч и хотят выразить уважение к произошедшим событиям. Он свяжется с Шведской и Австрийской футбольными ассоциациями и УЕФА, чтобы двигаться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны взять верх.

Ману Леруа считает, что самым справедливым решением было бы ничья 1:1, то есть с учетом счета на момент прерывания игры. Однако генеральный секретарь ÖFB Томас Холлерер не очень верит в счет 1:1. Во всех правилах соревнований указано, что матчи должны быть дограны до конца.

Возможно, УЕФА и две футбольные федерации сядут за стол переговоров и найдут компромисс относительно новой даты матча. Скорее всего, игра состоится во время следующего международного перерыва, который будет в ноябре.

Напомним, что перед началом игры террорист убил двух фанатов шведской команды. Матч продолжался одно время, после чего футболисты не вышли на поле. Линдельеф рассказал, что взял на себя инициативу как капитан команды и начал обсуждение с партнерами по команде и бельгийскими игроками.

Ранее СМИ сообщили об аресте убийцы двух шведских болельщиков. Предварительно он получил тяжелые травмы при задержании.

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