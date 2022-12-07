"Бавария" предложит новый контракт молодому суперталанту

Спортивный директор мюнхенской “Баварии” Хасан Салихамиджич заявил, что клуб хочет продлить контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

“Ми сказали матери Джамала, что мы очень довольны его игрой. Мы хотим сесть за стол переговоров после чемпионата мира в Катаре, чтобы обсудить его будущее в ”Баварии", - приводит слова Салихамиджича Bild.

В нынешнем сезоне 19-летний Мусиала провел за “Баварию” и сборную Германии 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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