Переговоры уже начались: Феликс может перейти в стан середняка АПЛ

Полузащитник “Атлетико” Жоау Феликс может перебраться в Англию.

Как пишет Marca, хавбек сборной Португалии интересен “Астон Вилле”.

Агент португальца Жорже Мендеш уже начал переговоры с клубом по поводу возможного трансфера.

Ранее СМИ писали, что также в своем составе Феликса хотят видеть “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “ПСЖ” и “Бавария”.

В текущем сезоне 23-летний Феликс провел за свой клуб 12 игр в Примере, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.