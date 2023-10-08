Бавария на своем поле разобралась с Фрайбургом

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между Баварией и Фрайбургом. Подопечные Томаса Тухеля на своем поле не имели права на ошибку. Мюнхен должен был побеждать, чтобы не отпустить далеко в таблице леверкузенский Байер.

Хозяева повели в счете уже на 12-й минуте. Отличный дальний удар удался Коману. На 25-й минуте Харри Кейн отдал пас Лерою Сане, которому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам — 2:0. Под конец первого тайма еще один гол Сане отменили из-за офсайда. А за 5 минут до финального свистка Кингсли Коман оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Бавария — Фрайбург — 3:0

Голы: 1:0 — Коман 12, 2:0 — Сане 25, 3:0 — Коман 85.

Благодаря этой победе Бавария остается на третьей строчке в таблице Бундеслиги. Фрайбург имеет в своем активе 10 очков, что позволяет занимать команде 8-е место.