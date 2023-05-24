"Бавария" готова заплатить почти 140 млн евро за хавбека сборной Англии

Мюнхенская “Бавария” вступила в борьбу за полузащитника лондонского “Вест Хэма” Деклана Райса, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста требуемые 138 миллионов евро. На приобретении игрока настаивает главный тренер “Баварии” Томас Тухель.

Стоит отметить, что хавбеком также интересуются “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед" и “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 48 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт действует до лета 2024 года, но у клуба есть опция продления соглашения до лета 2025 года.

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