Гвардиола определился со своим будущим в "Ман Сити"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в английском клубе.

По словам специалиста, он останется в английском клубе на предстоящий сезон и не планирует менять место работы.

Напомним, что испанец работает с английским клубом с 2016 года.

В этом сезоне команда выиграла АПЛ и вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле, Турция.