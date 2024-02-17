Барселона благодаря позднему пенальти вырвала победу над Сельтой

После неудачного матча на минувших выходных, когда Барса не сумела на своем поле обыграть скромную Гранаду, подопечные Хави отправились в гости к Сельте. Матч прошел в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги.

Гости взяли мяч под контроль и уже на 10-й минуте Ламин Ямал должен был открывать счет, но не смог переиграть голкипера. Перед самым перерывом молодой испанец ассистировал Левандовски, когда поляк точным ударом вывел свою команду вперед. Однако радовались каталонцы недолго, ведь уже в начале второй половины матча счет вновь стал равным. Из-за рикошета тер Штеген не смог спасти свою команду после удара Яго Аспаса. На последних минутах Роберт Левандовски получил отличную возможность принести победу для своей команды, однако с пенальти не сумел переиграть вратаря. Судьи увидели нарушение правил и гостям пришлось пробивать одиннадцатиметровый еще раз. Со второй попытки поляк был точен - 1:2.

Барселона продолжает опережать Атлетико, находясь на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от Жироны составляет всего два очка, но свой матч текущего тура подопечные Мичела сыграют завтра.

Сельта — Барселона — 1:2

Голы: Аспас 47 - Левандовски 45, 90+7 (пенальти).