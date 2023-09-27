Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли намекнул, что он бы хотел вернуться в «Милан».

Сейчас бывший игрок “Манчестер Сити” представляет турецкий “Адана Демиспор”.

В своем недавнем интервью он высказался, что не каждому футболисту удастся справиться с давлением, когда он играет на такой арене, как “Сан-Сиро”.

«Молодые игроки тушуются, когда играют на стадионе, как «Сан-Сиро». Здесь нужен сильный характер. Может быть, «Милану» всё ещё нужен напарник для Жиру? Я здесь», — цитирует Балотелли ITASportPress.

Напомним, что 33-летний Балотелли перебрался в чемпионат Турции этой осенью. О подписании контракта стало известно 15 сентября. Он перешел в новую команду как свободный агент.

Ранее Марио Балотелли играл за «Монцу», «Брешию», «Марсель», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер».

Кроме того, на его счету 36 матчей за национальную сборную Италии, в которых забил 14 голов и сделал пять ассистов.

Его последней командой был швейцарский “Сьон”.