Аякс получил нового главного тренера

Временным главным тренером амстердамского “Аякса” назначен Джон ван 'т Схип, который ранее выступал за клуб.

По данным источника, уже с лета 2024 года специалист перейдет на должность технического менеджера клуба.

Контракт между ван 'т Схипом и "Аяксом" будет действовать менее двух лет - до июня 2025 года.

Уже точно известно, что бывший тренер сборной Греции будет работать главным тренером до конца текущего сезона.

Напомним, что по итогам восьми туров в чемпионате Нидерландов "Аякс" занимает последнее, 18-е место в таблице, набрав всего пять очков. После провального старта команда уволила главного тренера Мориса Стейна.

В минувшем первенстве амстердамцы заняли третье место.

Ранее Джон ван 'т Схип работал с клубами "ПЕК Зволле", "Мельбурн Сити" и "Гвадалахара". В конце 1990-х и начале 2000-х годов он также работал в структуре "Аякса". С 2004 по 2008 год был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.