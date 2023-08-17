"Аякс" объявил о переходе опытного воспитанника "Арсенала"

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Мидлсбро” Чуба Акпома.

Голландский клуб заплатил за футболиста 12 миллионов 300 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

27-летний Акпом является воспитанником лондонского “Арсенала”. В “Мидлсбро” он перешел в сентябре 2020 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Всего он провел за английский клуб 82 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Акпом стал лучшим бомбардиром английского Чемпионшипа. Ранее он также играл за “Брентфорд”, “Ковентри Сити”, “Ноттингем Форест”, “Халл Сити”, “Брайтон” и “Сент-Труйден".

Акпом с 2015 по 2016 год играл за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду пять матчей и забил три гола.

Напомним, что “Аякс” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Нидерландов. Таким образом, клуб из Амстердама сыграет в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.