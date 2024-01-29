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Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января

Новости футбола Сегодня, 16:59
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января

Первый день недели был скупым на трансферные новости, но со всем, что случилось в понедельник, 29 января, вас познакомит Dailysports.

Консейсау может стать преемником Хави в Барселоне

Не так давно Сержио Консейсау противостоял Барселоне в матчах Лиги чемпионов, а теперь может возглавить «блаугранас», которые по окончанию сезона останутся без главного тренера.

Ювентус рассматривает трансфер полузащитника

Спортивный директор Ювентуса Кристано Джунтоли ранее заявлял, что «зебры» совершат только один трансфер в зимнее окно, которым стало подписание Тиагу Джало. Но, в Турине нацелены на подписание полузащитника и Джунтоли вместе с Массимилиано Аллегри ныне разбирает разные варианты.

Артеты в Барселоне не будет

СМИ облетела новость о том, что главный тренер Арсенала Микель Артета может покинуть клуб и присоединиться к Барселоне. Сам испанский специалист эти слухи опроверг. Более того, он заявил, что данная информация его расстроила.

Дженоа выкупит у Марселя контракт Малиновского

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, который играет за команду на правах аренды с Марселя, впечатлил «грифонов» и те намерены выкупить контракт хавбека.

Фенербахче арендовал защитника Атлетико

Центральный защитник Атлетико Чаглар Союнджю продолжит карьеру в Фенербахче. Турецкий гранд арендовал игрока до конца сезона, а опция выкупа в арендном соглашении не предусмотрена.

Бавария рассматривает кандидатуры защитников

Для мюнхенской Баварии зимнее трансферное окно уже закрыто, посему в клубе уже присматривают кандидатуры для усиления на окно летнее. Внимание действующего чемпиона Германии заинтересовали Джейкоб Рэмзи из Астон Виллы, Мартин Субименди из Реал Сосьедада и Жоау Пальинья из Фулхэма.

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