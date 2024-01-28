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Флик может возглавить Барсу, три игрока могут покинуть Ливерпуль. Трансферный дайджест за 28 января

Новости футбола Сегодня, 17:03
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Флик может возглавить Барсу, три игрока могут покинуть Ливерпуль. Трансферный дайджест за 27 января Флик может возглавить Барсу, три игрока могут покинуть Ливерпуль. Трансферный дайджест за 27 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в воскресенье, 28 января.

Флик может стать приемником Хави в Барселоне

Президент Барселоны Жоан Лапорта уже во всю занимается поиском замены главному тренеру Хави, который покинет клуб по окончании текущего сезона. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Лапорта хочет пригласить на вакантную должность немецкого тренера Ханси-Дитера Флика.

Рома договорилась о переходе Анхелиньо

Рома достигла договоренности о переходе испанского защитника РБ Лейпциг Анхелиньо. Окончательное подтверждение о трансфере должно быть сделано в ближайшее время.

Капитан Барселоны решил покинуть клуб

Капитан Барселоны Сержи Роберто решил покинуть клуб вслед за главным тренером. После вчерашнего матча против Вильярреала защитник заявил, что покинет блаугранас в конце текущего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Ранее ожидалось, что он продлит контракт еще на один год, но это было с учетом продления контракта Хави.

Бавария официально подписала защитника Боэ

Французский защитник камерунского происхождения Саша Боэ официально присоединился к мюнхенской Баварии. Контракт игрока рассчитан до 2028 года. Сумма данной сделки не разглашается.

Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Клоппом

В пятницу главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал шокирующее заявление о том, что покинет Ливерпуль в конце сезона. Но, он не единственный, кто может покинуть «Энфилд» в ближайшее время, сообщает talkSPORT. Контракты трех ключевых игроков – Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, истекают в 2025 году. И это может означать конец для них троих в Ливерпуле, ведь именно под руководством Клоппа они превратились в суперзвезд.

Дуглас Коста вернулся на Родину

Экс-вингер Баварии и Ювентуса Дуглас Коста стал игроком бразильского Флуминенсе. Опытный футболист подписал контракт с клубом до июня 2025 года. Видеть 33-летнего вингера в своих рядах хотел турецкий Самсунспор, но футболист предпочел вернуться в родную страну.

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