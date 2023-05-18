"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Арсенал” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу, который с января выступает на правах аренды за “Баварию”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, “Манчестер Сити” может отказаться продавать игрока именно в “Арсенал”, так как прошлым летом лондонцы значительно усилились благодаря трансферам Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.

Стоит отметить, что “Бавария” не будет выкупать трансфер Канселу, несмотря на наличие приоритетного права. Португальцем также интересуется “Барселона”, которая хочет его арендовать.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Баварию” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с “Манчестер Сити” действует до лета 2027 года.

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