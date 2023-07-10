"Арсенал" хочет купить французского талантливого нападающего

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к нападающему “Монпелье” и молодежной сборной Франции Элье Ваи, сообщает FootMercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Французы могут продать 20-летнего игрока, но хотят получить за него не менее 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Ваи проявляют “Милан”, “Ювентус”, “Тоттенхэм” и дортмундская “Боруссия”.

Ваи является воспитанником “Монпелье”. Всего он провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2025 года. За молодежную сборную Франции U-21 он провел шесть матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. “Монпелье” занял 12-е место в чемпионате Франции и не сумел завоевать возможность сыграть в еврокубках.