Алькарас пробился в третий круг Australian Open-2024

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас преодолел второй раунд Australian Open 2024. Молодой испанец в зрелищном матче переиграл 43-ю ракетку мира – итальянца Лоренцо Сонего.

Первый сет Алькарас выиграл 6:4, а во второй партии оба теннисиста совсем не ошибались на своих подачах, а на тай-брейке Сонего был удачливее – 7:3.

Третий сет один из фаворитов турнира легко забравл 6:3, а в решающей партии Алькарас впервые за матч отдал Сонего гейм на своей подаче, однако на этот раз выиграл на тай-брейке 7:3.

Соперником Алькараса в следующем раунде будет 18-летний китаец Шан Цзюньчэн, который занимает 140-е место в рейтинге ATP.

Напомним, сегодня с большим трудом в третий круг пробились Каспер Рууд и Александер Зверев.