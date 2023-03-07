39-летний экс-игрок "Динамо" Киев женился в третий раз (фото)

Бывший футболист киевского “Динамо" Олег Гусев женился в третий раз.

Избранницей экс-игрок стала модель Валерия, которая в своем инстаграме опубликовала фотографию с Олегом.

39-летний Гусев ранее был женат на Олесе, от которого у него есть сын Алексей. Второй женой экс-спортсмена была Мария, которая родила от него дочь Александру.

Гусев завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он работает в тренерском штабе киевлян.

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