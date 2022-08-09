"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Рабьо в Ла Лиге

Теги манчестер юнайтедбетисгидо родригесадриан рабьо

"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Рабьо в Ла Лиге

Фото: твиттер Гидо Родригеса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Бетиса" Гидо Родригесу, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают аргентинца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить французского хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо.

В прошлом сезоне 28-летний Родригес провел за "Бетис" 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" представил форму необычного цвета. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов