"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Рабьо в Ла Лиге

Фото: твиттер Гидо Родригеса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Бетиса" Гидо Родригесу, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают аргентинца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить французского хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо.

В прошлом сезоне 28-летний Родригес провел за "Бетис" 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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