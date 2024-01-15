Южная Корея – Бахрейн прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

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В матче первого тура группового этапа Кубка Азии сборная Южной Кореи встретится с командой Бахрейна. Номинальные хозяева поля являются очевидными фаворитами противостояния и вряд ли у Бахрейна выйдет зацепиться даже за одно очко. Матч пройдет 15 января.

Южная Корея

В своем последнем товарищеском матче эта грозная азиатская команда сыграла против Ирака и добыла победу со счетом 1:0.

Интересно, что Южная Корея в последних пяти матчах добыла пять побед при это не пропустив ни одного гола свои ворота. В последних шести играх эта сборная забила 20 голов в ворота соперников, что выглядит очень впечатляюще.

Южная Корея считается одним из фаворитов турнира и они должны подтверждать свой статус уже в первой игре.

Бахрейн

В 5 из 6 последних игр с участием Бахрейна хотя бы одна команда уходила с поля без забитого гола. В последних пяти играх на счету Бахрейна три поражения и две победы.

В целом, эта команда не считается кандидатом на титул и для нее поездка на такой турнир может стать отличным шансом набраться опыта.

История противостояний

Между собой команды провели шесть матчей и половину из них выиграла Южная Корея. У Бахрейна также есть одна победа. Последняя их очная встреча в 2019 году и тогда Южная Корея победила со счетом 2:1.

Прогноз на матч Южная Корея – Бахрейн

Бахрейну будет непросто прошить сетку корейцев, а вот у себя в обороне они имеют проблемы. Поставлю на уверенную победу Южной Кореи.

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