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Южная Корея – Бахрейн прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Южная Корея - Бахрейн прогноз
Южная Корея Южная Корея
Кубок Азии Вчера, 06:30 Южная Корея - Бахрейн
Завершен
3 : 1
Международные, Doha, Jassim Bin Hamad Stadium
Бахрейн Бахрейн
Хван Ин Бом
38’
Ли Кан Ин
56’ 68’
51’
Abdullah Al Hashash
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.85
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В матче первого тура группового этапа Кубка Азии сборная Южной Кореи встретится с командой Бахрейна. Номинальные хозяева поля являются очевидными фаворитами противостояния и вряд ли у Бахрейна выйдет зацепиться даже за одно очко. Матч пройдет 15 января.

Южная Корея

В своем последнем товарищеском матче эта грозная азиатская команда сыграла против Ирака и добыла победу со счетом 1:0.

Интересно, что Южная Корея в последних пяти матчах добыла пять побед при это не пропустив ни одного гола свои ворота. В последних шести играх эта сборная забила 20 голов в ворота соперников, что выглядит очень впечатляюще.

Южная Корея считается одним из фаворитов турнира и они должны подтверждать свой статус уже в первой игре.

Бахрейн

В 5 из 6 последних игр с участием Бахрейна хотя бы одна команда уходила с поля без забитого гола. В последних пяти играх на счету Бахрейна три поражения и две победы.

В целом, эта команда не считается кандидатом на титул и для нее поездка на такой турнир может стать отличным шансом набраться опыта.

История противостояний

Между собой команды провели шесть матчей и половину из них выиграла Южная Корея. У Бахрейна также есть одна победа. Последняя их очная встреча в 2019 году и тогда Южная Корея победила со счетом 2:1.

Прогноз на матч Южная Корея – Бахрейн

Бахрейну будет непросто прошить сетку корейцев, а вот у себя в обороне они имеют проблемы. Поставлю на уверенную победу Южной Кореи.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.85
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