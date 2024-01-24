Южная Корея – Малайзия прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

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25 января свою встречу в рамках третьего тура группового раунда Кубка Азии проведут Южная Корея – Малайзия, эксклюзивный прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи справедливо входит в число претендентов на победу в этом турнире. Пока команда идет второй в своем квартете, отставая от Иордании по разнице мячей. В первом туре корейцы одолели Бахрейн со счетом 3:1, что было справедливо. Команда играла лучше Иордании во второй игре, но в итоге чуть проиграли, сравняв счет только в компенсированное время – 2:2. При любых раскладах Южная Корея выйдет из группы, но наверняка постарается сделать это с первого места.

Малайзия

По итогам двух туров, Малайзия подтвердила статус главного андердога своей группы, не сумев набрать очки. Сначала проиграли Иордании со счетом 0:4, хотя ожидалась борьба в этом противостоянии. Были хорошие шансы зацепиться за очки во второй встрече против Бахрейна, но соперник вырвал победу на 90+5 минуте. Теперь команда последняя в группе, уже ничего не измениться, независимо от результатов третьего тура, Малайзия точно покидает турнир.

История очных противостояний

Статистика свидетельствует о том, что существенный перевес в очных встречах на стороне Южной Кореи, но это только цифры, так как соперники не играли между собой с 1989-го года.

Прогноз на матч Южная Корея – Малайзия

Между собой сыграют соперники разного уровня, поэтому букмекеры не сомневаются в победе Южной Кореи. Для Малайзии и так все потеряно, к тому же и соперник мощный. Ожидаем полного доминирования от корейцев, которые должны побеждать с комфортной разницей, ставим на их успех с форой -2 гола.

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