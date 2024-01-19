Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Южной Кореи сыграет против команды Иордании. В первом туре обе сборные добыли победы и теперь поспорят за досрочную путевку в плей-офф турнира. Игра пройдет 21 января 2024 года.
Иордания
В игре первого тура группового этапа Иордания играла с Малайзией и добыла победу со счетом 2:1. Теперь же им предстоит более сложный экзамен, сдав который они смогут выйти в плей-офф турнира.
В заключительном туре группового этапа Иордания будет играть против команды Бахрейна и там у них будут все шансы зацепиться за очки. Если они проиграют корейцам, то все равно сохранят шансы на плей-офф.
Южная Корея
В первом туре группового этапа южнокорейская команда играла против Бахрейна и обыграла соперника со счетом 3:1 с хет-триком Ли Канг-ина. Теперь им предстоит встретиться с соперником на уровень слабее, хотя списывать со счетов Иорданию никак нельзя.
Южная Корея имеет серию из шести побед подряд во всех соревнованиях и пока сложно представить команду в этой группе, которая могла бы их остановить.
В последнем туре им предстоит встретиться с Малайзией и там тоже они будут явными фаворитами.
Личные встречи
Последняя официальная встреча - финал Кубка Азии 2015. Тогда была победа Кореи со счетом 1:0.
Прогноз на матч Южная Корея — Иордания
Иорданцы будут пытаться оказать сопротивление до последнего, но вряд ли они смогут забить в ворота фаворита. Буду ставить на то, что в этом матче забьют обе команды.
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