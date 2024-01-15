Ювентус – Сассуоло прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года
В матче 20-го тура Серии А туринский Ювентус будет играть на своем поле против Сассуоло. Хозяева являются очевидными фаворитами противостояния и они попытаются набрать очередные три очка. Игра пройдет 16 января 2024 года.
Ювентус
В последнем матче туринцы играли против Фрозиноне в Кубке Италии и добыли разгромную победу со счетом 4:0. На данный момент “старая синьора” идет на втором месте турнирной таблицы и продолжает погоню за лидирующим Интером.
По итогам 19-ти сыгранных туров Ювентус набрал 46 очков и на пять баллов отстает от лидера, хотя имеет игру в запасе. В последних пяти матчах Ювентус лишь раз потерял очки, сыграв вничью. Остальные встречи команда завершила победой.
Сассуоло
Эта команда из года в год остается со статусом середняка турнирной таблицы и этот сезон исключением не стал. Сейчас Сассуоло идет на 14-м месте турнирной таблицы и максимально близко находится к зоне вылета. От опасной зоны их отделяют всего два очка.
Команда не показывает стабильной игры в последнее время и в последних пяти матчах на ее счету только одна победа при трех поражениях и одной ничьей.
История противостояния
Интересно, что в матче первого круга Ювентус сенсационно проиграл Сассуоло в гостях со счетом 4:2. Теперь им нужно брать реванш уже на своем поле.
Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
Ювентус полон решимости сократить отрыв от лидера в чемпионате и у них это получится. Буду брать победу первой команды с форой -1 с коэффициентом 1.61.
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