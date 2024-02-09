EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля

Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Веллингтон Феникс - ФК Вестерн Юнайтед прогноз
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
А-лига Австралия Сегодня, 23:30 Веллингтон Феникс - ФК Вестерн Юнайтед
-
- : -
Австралия, Wellington, Sky Stadium
ФК Вестерн Юнайтед ФК Вестерн Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 1.92
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Первый поединок субботней программы 16-го тура австралийской лиги подарит нам противостояние Веллингтона и Вестерн Юнайтед. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Веллингтон Феникс

Команда Джанкарло Итальяно к очередному матчу чемпионата подходит с беспроигрышной серией из шести поединков. В начале текущей недели "фениксы" на своём поле принимали главного преследователя в лице Централ Кост Маринерс и подобрать ключи к воротам гостей не смогли, сыграв вничью 0:0. Несколькими днями ранее новозеландцы также сыграли вничью с Брисбен Роар (1:1). "The Nix" первыми открыли счёт в игре в начале второго тайма, однако не удержали перевес и пропустили на четвёртой компенсированной минуте. На текущий момент Феникс занимает первую строчку в турнирной таблице А-Лиги, однако последние осечки привели к тому, что от второй строчки их отделяет всего два очка, а Мельбурн Виктори так и вовсе по потерянным очкам догнала лидера.

Вестерн Юнайтед

В то же время Вестерн Юнайтед наглухо застрял на последней строчке турнирной таблицы. По итогам 14-ти матчей у команды Джона Алоизи всего восемь набранных очков. Отставание от ближайшего преследователя составляет уже 7 очков. В последних шести поединках розыгрыша А-Лиги Вестерн Юнайтед не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью при четырёх поражениях. На минувших выходных Вестерн Юнайтед принимал дома ФК Сидней и сыграл вничью 2:2. Стоит отдать должное бойцовскому характеру подопечных Джона Алоизи, ведь по ходу первого тайма команда горела 0:2, однако смогла уйти от поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Предыдущий поединок этих команд завершился со счётом 1:0 в пользу «Феникс»
  • В последних пяти очных противостояниях Веллингтон добыл три победы, тогда как Вестерн Юнайтед — две
  • В четырёх предыдущих матчах на поле Веллингтон Феникс проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз

Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев хорошим коэффициентом 1.92. В последних матчах «Фениксы» допустили очень много осечек, так что грех будет не набрать три балла в противостоянии с аутсайдером. Наша ставка «Победа Веллингтон Феникс» с коэффициентом 1.92.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 1.92
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Гамбург - Ганновер прогноз Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Гамбург – Ганновер прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Гамбург Коэф.: 1.53 Ганновер Рекомендуем MelBet
Вехен - Нюрнберг прогноз Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Вехен – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Вехен Коэф.: 1.66 Нюрнберг Сделать ставку Mostbet
Леванте - Леганес прогноз Сегунда Дивизион Испания Сегодня, 14:30 Леванте – Леганес прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Леванте Коэф.: 1.57 Леганес Сделать ставку 1xBet
Мельбурн Виктори - Макартур прогноз А-лига Австралия 10 фев 2024, 01:30 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Мельбурн Виктори Коэф.: 1.61 Макартур Рекомендуем MelBet
Брисбен Роар - Мельбурн Сити прогноз А-лига Австралия 10 фев 2024, 02:00 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Брисбен Роар Коэф.: 1.6 Мельбурн Сити Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:03 Барселона нашла способ, как подписать капитана Жироны летом Новости футбола Сегодня, 04:28 Основной голкипер Реала может восстановиться уже в марте Новости футбола Сегодня, 03:39 ФИФА официально прокомментировала информацию про внедрении синей карточки Новости футбола Сегодня, 02:56 Замена Луису Суаресу. Экс-форвард Челси и Атлетико подписал контракт с Гремио Новости хоккея Сегодня, 02:16 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:43 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости бокса Сегодня, 01:32 Лопес защитил пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе Новости футбола Вчера, 17:06 Футболисты, гольфисты и баскетболисты. Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года Новости футбола Вчера, 16:45 Новые правила в футболе, Мбаппе все ближе к Реалу. Daily Digest за 8 февраля Новости баскетбола Вчера, 16:31 Торонто обменяет чемпиона мира в Бруклин
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Гамбург – Ганновер прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Вехен – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Леванте – Леганес прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Ипсвич – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Манчестер Сити – Эвертон прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Кальяри — Лацио прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года