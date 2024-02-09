Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс Коэф.: 1.92 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Первый поединок субботней программы 16-го тура австралийской лиги подарит нам противостояние Веллингтона и Вестерн Юнайтед. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Веллингтон Феникс

Команда Джанкарло Итальяно к очередному матчу чемпионата подходит с беспроигрышной серией из шести поединков. В начале текущей недели "фениксы" на своём поле принимали главного преследователя в лице Централ Кост Маринерс и подобрать ключи к воротам гостей не смогли, сыграв вничью 0:0. Несколькими днями ранее новозеландцы также сыграли вничью с Брисбен Роар (1:1). "The Nix" первыми открыли счёт в игре в начале второго тайма, однако не удержали перевес и пропустили на четвёртой компенсированной минуте. На текущий момент Феникс занимает первую строчку в турнирной таблице А-Лиги, однако последние осечки привели к тому, что от второй строчки их отделяет всего два очка, а Мельбурн Виктори так и вовсе по потерянным очкам догнала лидера.

Вестерн Юнайтед

В то же время Вестерн Юнайтед наглухо застрял на последней строчке турнирной таблицы. По итогам 14-ти матчей у команды Джона Алоизи всего восемь набранных очков. Отставание от ближайшего преследователя составляет уже 7 очков. В последних шести поединках розыгрыша А-Лиги Вестерн Юнайтед не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью при четырёх поражениях. На минувших выходных Вестерн Юнайтед принимал дома ФК Сидней и сыграл вничью 2:2. Стоит отдать должное бойцовскому характеру подопечных Джона Алоизи, ведь по ходу первого тайма команда горела 0:2, однако смогла уйти от поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Предыдущий поединок этих команд завершился со счётом 1:0 в пользу «Феникс»

В последних пяти очных противостояниях Веллингтон добыл три победы, тогда как Вестерн Юнайтед — две

В четырёх предыдущих матчах на поле Веллингтон Феникс проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз

Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев хорошим коэффициентом 1.92. В последних матчах «Фениксы» допустили очень много осечек, так что грех будет не набрать три балла в противостоянии с аутсайдером. Наша ставка «Победа Веллингтон Феникс» с коэффициентом 1.92.

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