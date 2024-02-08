Вехен – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года
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На пятницу во второй Бундеслиги свою встречу проведут Вехен – Нюрнберг, прогноз на матч этих команд составлен экспертами нашего ресурса.
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Вехен
Нынешний чемпионат для Вехена не самый яркий, команда идет 12-й в турнирной таблице, отставание от топ-3 составляет 10 очков, так что нет смысла мечтать о повышении в классе. А вот отрыв от опасной зоны составляет 6 очков, поэтому больше надо думать о сохранении прописки в дивизионе. В последнем туре клуб выдал качественный матч против Карслруэ в гостях, где заслуживал победы, но подвела реализация, в итоге 2:2. Команда не может похвастаться хорошей формой, так как одержала всего одну победу в семи турах.
Нюрнберг
Не далеко убежал от предстоящего соперника и Нюрнберг, имеющий всего на два очка больше, что позволяет занимать десятую строчку. В последнем туре команда упустила победу дома над Оснабрюком – 2:2, соперник сравнял на 90+3 минуте, хотя хозяева в той битве не заслужили взять три очка. Какой-то стабильности в результатах нет, ведь удалось одержать всего одну победу в четырех противостояниях. Нюрнберг много пропускает, почти два гола за матч в среднем.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Противостояние первого круга выдалось насыщенным, Нюрнберг играл дома, где остался в меньшинстве уже на 11-й минуте, но до конца тайма команды играли уже в равных составах. В итоге хозяева одержали волевую домашнюю победу со счетом 2:1.
- Вехен одержал три победы в последних четырех домашних противостояниях.
- У Нюрнберга 4 победы, 5 поражений и одна ничья в гостях.
Вехен – Нюрнберг Прогноз
Между собой сыграют прямые конкуренты, так как команды разделяет всего два очка в турнирной таблице. Изначально соперникам давали равные шансы на успех, но сейчас коэффициент на хозяев немного просел. Ожидаем интересной битвы на встречных курсах, приемлемой выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов.
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