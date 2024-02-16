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Валенсия – Севилья прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Валенсия - Севилья прогноз
Валенсия Валенсия
Ла Лига Испания 17 фев 2024, 15:00 Валенсия - Севилья
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Испания, Valencia, Месталья
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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Программа субботних игр Примеры закончится противостоянием Валенсия – Севилья, эксклюзивный прогноз на данное событие можно найти на страницах нашего ресурса.

Валенсия

«Летучие мыши» пытаются тянуться к топ-6 в этом сезоне, хотя со стабильностью пока есть проблемы. В последнем туре команда уступила в гостях прямому конкуренту Лас-Пальмасу со счетом 0:2, обидно, что оба мячf были пропущены в концовке, а именно на 89-й и 90+5 минутах. Данное поражение стало вторым в трех встречах для подопечных Барахи. Валенсия идет девятой в чемпионате, хотя отставание от шестерки составляет всего три очка, а это неплохой плацдарм для борьбы за еврокубки.

Севилья

«Белая Андалузия» плотно застряла в нижней части турнирной таблицы, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, хотя набить такой гандикап удалось недавно. В последнем туре Севилья выдала качественный матч, обыграв на своем поле сильный Атлетико со счетом 1:0. У клуба сейчас ударный отрезок, ведь удалось набрать 7 очков в трех противостояниях. Спасти такой сезон практически невозможно, тут важно находится подальше от зоны вылета, стабилизировав игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Валенсия сумела вырвать выездную победу со счетом 2:1, решающий мяч гости забили на 88-й минуте, играя в меньшинстве.
  • Севилья выиграла в гостях только 2 матча из 11 в этом сезоне Примеры, при этом было 6 поражений и 3 ничьи.
  • Валенсия выиграла 7 из 11 домашних встреч, 2 игры за вершились вничью и дважды уступили.

Валенсия – Севилья Прогноз

Ожидается сложная битва опытных и нестабильных соперников, Валенсия котируется небольшим фаворитом этой пары, хотя можно ожидать любого исхода. Команды нуждаются в очках, с большой вероятностью, матч пройдет на встречных курсах. Приемлемой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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