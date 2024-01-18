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Удинезе – Милан прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Удинезе - Милан прогноз
Удинезе Удинезе
Серия А Италия 20 янв 2024, 14:45 Удинезе - Милан
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Италия, Udine, Фриули
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
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В матче 21-го тура итальянской Серии А Удинезе на своем поле будет принимать Милан. Встреча пройдет 20 января 2024 года и в ней сойдутся претендент на титул и кандидат на вылет из элиты итальянского футбола.

Удинезе

В минувшем туре команда добыла неожиданную ничью в игре с Фиорнетиной со счетом 2:2.

После 20-ти сыгранных матчей зебры занимают 16-е место в турнирной таблице и лишь на одно очко опережают зону вылета. Таким образом, уже в случае поражения в этом туре они рискуют опуститься на дно таблицы.

В последних пяти матчах Удинезе добыл лишь одну победу, при этом также проиграв лишь один раз. Остальные три игры завершились с ничейным исходом.

Милан

После не слишком удачного старта команда смогла прийти в себя и сейчас выдала внушительную серию в чемпионате.

Команда идет на третьем месте турнирной таблицы и уже лишь на девять пунктов отстает от лидирующего Интера. В последних пяти матчах национального первенства Милан не занет поражений, добыв четыре победы при одной ничьей.

История противостояния

В двух последних встречах "россонери" не могут обыграть Удинезе на чужом поле. Но сейчас им нужна только победа, чтобы не отстать от лидеров. Удинезе выиграла 2 из последних 5 встреч, Милан - 1. Последняя встреча закончилась победой зебр со счетом 1:0.

Прогноз на матч Удинезе — Милан

Мне кажется, что судьбу этого матча решит один результативный удар. Поставлю на тотал матча меньше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
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