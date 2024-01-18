Удинезе – Милан прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В матче 21-го тура итальянской Серии А Удинезе на своем поле будет принимать Милан. Встреча пройдет 20 января 2024 года и в ней сойдутся претендент на титул и кандидат на вылет из элиты итальянского футбола.
Удинезе
В минувшем туре команда добыла неожиданную ничью в игре с Фиорнетиной со счетом 2:2.
После 20-ти сыгранных матчей зебры занимают 16-е место в турнирной таблице и лишь на одно очко опережают зону вылета. Таким образом, уже в случае поражения в этом туре они рискуют опуститься на дно таблицы.
В последних пяти матчах Удинезе добыл лишь одну победу, при этом также проиграв лишь один раз. Остальные три игры завершились с ничейным исходом.
Милан
После не слишком удачного старта команда смогла прийти в себя и сейчас выдала внушительную серию в чемпионате.
Команда идет на третьем месте турнирной таблицы и уже лишь на девять пунктов отстает от лидирующего Интера. В последних пяти матчах национального первенства Милан не занет поражений, добыв четыре победы при одной ничьей.
История противостояния
В двух последних встречах "россонери" не могут обыграть Удинезе на чужом поле. Но сейчас им нужна только победа, чтобы не отстать от лидеров. Удинезе выиграла 2 из последних 5 встреч, Милан - 1. Последняя встреча закончилась победой зебр со счетом 1:0.
Прогноз на матч Удинезе — Милан
Мне кажется, что судьбу этого матча решит один результативный удар. Поставлю на тотал матча меньше 2,5.
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