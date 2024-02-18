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Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Тенерифе - Eldense прогноз
Тенерифе Тенерифе
Сегунда Дивизион Испания 19 фев 2024, 14:30 Тенерифе - Eldense
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Испания, Santa Cruz de Tenerife, Heliodoro Rodriguez Lopez
Eldense Eldense
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.53
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Тенерифе – Эльденсе, соперники сыграют в рамках 27 тура Сегундо.

Тенерифе

В этом сезоне Тенерифе не может похвастаться значимыми успехами, команда занимает только 15-ю строчку, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, но есть шанс увеличить его, за счет предстоящей битвы. Свою последнюю битву клуб проиграл на выезде дублю Вильярреала со счетом 0:1, чем продолжила свою серию без побед до семи матчей. Тенерифе играет с явным акцентом на оборону, мало пропускает и мало забивает.

Эльденсе

После 24 туров Эльденсе занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, отставание от топ-6 составляет 7 очков, даже с учетом запасной игры, шансы на повышение в классе минимальные. В последнем туре клуб расписал на своем поле нулевую ничью с Уэской. Эльденсе может похвастаться тем, что не проигрывает в восьми встречах кряду, хотя в шести случаях была зафиксирована ничья.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось разгромной гостевой победой Тенерифе со счетом 3:0.
  • Тенерифе не забивает в трех матчах подряд
  • У Эльденсе в гостях 4 победы, столько же поражений и 5 ничьих, это четвертый показатель в дивизионе.

Тенерифе – Эльденсе Прогноз

Ожидается увлекательная и непредсказуемая битва прямых конкурентов, в которой небольшими фаворитами котируются хозяева. Тенерифе явно не на ходу, а Эльденсе неплохо играет в гостях. Ожидаем не самого интересного матча, от которого не ждут большого количества голов. Берем здесь ставку обе забьют – нет.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.53
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