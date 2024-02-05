Стивенэйдж – Рединг прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

6 февраля свою встречу в рамках английской Первой лиги проведут Стивенэйдж – Рединг прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Стивенэйдж

«Боро» хорошо смотрится на фоне своего дивизиона, занимая шестую строчку в турнирной таблице, а это зона плей-офф, стоит учитывать, что есть игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле одного из прямых конкурентов Блэкпул – 1:0, единственный мяч был забит на 85-й минуте. Упомянутая победа стала третьей подряд в чемпионате, так что Стивенэйдж явно на ходу.

Рединг

У Рединга проблемы в этом сезоне, клуб занимает 21-ю строчку в турнирной таблице, а это зона вылета, отставание от проходного 20-го места составляет два очка. С команды еще снято 4 очка из-за финансовых проблем, что является дополнительной трудностью. В последнем туре клуб разделил очки в гостях с Оксфорд Юнайтед – 1:1, хотя соперник играл лучше. Рединг находится на серии из трех встреч без поражений, за этот период удалось набрать 5 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Рединга со счетом 2:0, дублем в том матче отметился Келвин Эхибхатиомхан. Стивэнейдж в том матче упростил задачу сопернику, ведь остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.

Стивенэйдж в этом сезоне потерпел только одно поражение дома в лиге, кроме этого, было 6 побед и столько же ничьих.

Рединг одна из худших выездных команд дивизиона, одна победа в 14 встречах, при этом было 9 поражений и 4 ничьи.

Стивенэйдж – Рединг Прогноз

На поле выйдут две мотивированные команды, перед которыми стоят разные задачи в это сезоне. Стивенэйдж играет дома и считается фаворитом этой пары, хотя стоит ожидать непростого матча. Гости способны оказать достойное сопротивление, Редингу надо цепляться за очки. Мы считаем рабочей ставку на обмен забитыми мячами.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram