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Стивенэйдж – Рединг прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Стивенэйдж - Рединг прогноз
Стивенэйдж Стивенэйдж
Первая лига Англия Сегодня, 14:45 Стивенэйдж - Рединг
Завершен
0 : 1
Англия, Stevenage, Lamex Stadium
Рединг Рединг
45’ (АГ)
Vadaine Oliver
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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6 февраля свою встречу в рамках английской Первой лиги проведут Стивенэйдж – Рединг прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Стивенэйдж

«Боро» хорошо смотрится на фоне своего дивизиона, занимая шестую строчку в турнирной таблице, а это зона плей-офф, стоит учитывать, что есть игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле одного из прямых конкурентов Блэкпул – 1:0, единственный мяч был забит на 85-й минуте. Упомянутая победа стала третьей подряд в чемпионате, так что Стивенэйдж явно на ходу.

Рединг

У Рединга проблемы в этом сезоне, клуб занимает 21-ю строчку в турнирной таблице, а это зона вылета, отставание от проходного 20-го места составляет два очка. С команды еще снято 4 очка из-за финансовых проблем, что является дополнительной трудностью. В последнем туре клуб разделил очки в гостях с Оксфорд Юнайтед – 1:1, хотя соперник играл лучше. Рединг находится на серии из трех встреч без поражений, за этот период удалось набрать 5 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось домашней победой Рединга со счетом 2:0, дублем в том матче отметился Келвин Эхибхатиомхан. Стивэнейдж в том матче упростил задачу сопернику, ведь остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.
  • Стивенэйдж в этом сезоне потерпел только одно поражение дома в лиге, кроме этого, было 6 побед и столько же ничьих.
  • Рединг одна из худших выездных команд дивизиона, одна победа в 14 встречах, при этом было 9 поражений и 4 ничьи.

Стивенэйдж – Рединг Прогноз

На поле выйдут две мотивированные команды, перед которыми стоят разные задачи в это сезоне. Стивенэйдж играет дома и считается фаворитом этой пары, хотя стоит ожидать непростого матча. Гости способны оказать достойное сопротивление, Редингу надо цепляться за очки. Мы считаем рабочей ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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