EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Сидней - Аделаида Юнайтед прогноз
Сидней Сидней
А-лига Австралия 17 фев 2024, 02:00 Сидней - Аделаида Юнайтед
-
- : -
Австралия, Sydney, Netstrata Jubilee Stadium
Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Сидней
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В субботу, 17 февраля, продолжатся матчи 17 тура А-Лиги. В одном из таких, Сидней на своем поле будет принимать Аделаида Юнайтед. Матч начнется в 8:00 по центральноевропейскому времени.

Сидней

Команда продолжает вести борьбу за зону плей-офф А-Лиги. Сейчас в активе команды Сидней 23 очка после 16 матчей и занимают шестую строчку в турнирной таблице. К слову, отрыв от второй строчки всего пять очков. В предыдущих пяти матчах Сидней дважды победил, дважды сыграли вничью и раз проиграли. В крайней игре они выиграли Сентрал Коуст Маринерс на выезде со счетом 3:1.

Аделаида Юнайтед

Коллектив пытается навязывать борьбу за плей-офф А-Лиги. Они сейчас занимают девятую строчку, имеют в активе 19 очков после 16 матчей. В последних пяти играх Аделаида только раз проиграла, два раза проиграла и дважды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Сидней и Аделаида провели уже две игры. Однажды выиграли сиднейцы 5:1, один раз Юнайтед 4:3.
  • Сидней четыре матча подряд не проигрывает.
  • Аделаида Юнайтед не сможет выиграть уже три матча к ряду.

Прогноз на матч Сидней – Аделаида Юнайтед

Смотря на форму обеих команд и на расположение коллективов, я сделаю ставку на победу Сиднея за 1,72.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Сидней
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Портленд Трэйл-Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Портленд Трэйл-Блэйзерс Коэф.: 1.6 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем MelBet
Герта - Магдебург прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Герта Коэф.: 1.59 Магдебург Сделать ставку MelBet
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Ганновер Коэф.: 1.6 Гройтер Фюрт Сделать ставку 1xBet
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Хераклес Рекомендуем 1xBet
Фамаликан - Риу Аве прогноз Примейра-лига Португалия 16 фев 2024, 15:15 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Фамаликан Коэф.: 1.51 Риу Аве Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Хоккей 16 фев 2024 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Бокс 16 фев 2024 О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 Баскетбол 17 фев 2024 Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024