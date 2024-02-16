Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Прогноз на матч Победа Сидней Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу, 17 февраля, продолжатся матчи 17 тура А-Лиги. В одном из таких, Сидней на своем поле будет принимать Аделаида Юнайтед. Матч начнется в 8:00 по центральноевропейскому времени.

Сидней

Команда продолжает вести борьбу за зону плей-офф А-Лиги. Сейчас в активе команды Сидней 23 очка после 16 матчей и занимают шестую строчку в турнирной таблице. К слову, отрыв от второй строчки всего пять очков. В предыдущих пяти матчах Сидней дважды победил, дважды сыграли вничью и раз проиграли. В крайней игре они выиграли Сентрал Коуст Маринерс на выезде со счетом 3:1.

Аделаида Юнайтед

Коллектив пытается навязывать борьбу за плей-офф А-Лиги. Они сейчас занимают девятую строчку, имеют в активе 19 очков после 16 матчей. В последних пяти играх Аделаида только раз проиграла, два раза проиграла и дважды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Сидней и Аделаида провели уже две игры. Однажды выиграли сиднейцы 5:1, один раз Юнайтед 4:3.

Сидней четыре матча подряд не проигрывает.

Аделаида Юнайтед не сможет выиграть уже три матча к ряду.

Прогноз на матч Сидней – Аделаида Юнайтед

Смотря на форму обеих команд и на расположение коллективов, я сделаю ставку на победу Сиднея за 1,72.

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