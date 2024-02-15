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Суонси – Ипсвич прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Суонси - Ипсвич Таун прогноз
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Чемпионшип Англия 17 фев 2024, 10:00 Суонси - Ипсвич Таун
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Англия, Swansea, Swansea.com Stadium
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Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
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В матче 33-го тура Чемпионшипа Суонси дома сыграет против Ипсвича. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Суонси

Суонси продолжает борьбу за выживание, хоть и оторвался от зоны вылета на 7 очков. “Лебеди” занимают 17-е место, а их игра в последнее время выглядит просто ужасно. В предыдущем туре Суонси унизительно проиграл в домашнем матче Лидсу (0:4), а в пяти последних матчах Чемпионшипа набрал лишь 3 очка – победа над Халл Сити в 31-м туре. Трижды за эти 5 матчей Суонси пропускали как минимум три мяча.

Ипсвич

Команда, которая только по итогам минувшего сезона вернулась в Чемпионшип, шокировала в первой половине сезона. Очень долгое время “трактористы” занимали второе место, но в последнее время несколько забуксовали и опустились на четвертую позицию. Однако от второй позиции Ипсвич отстает лишь на 3 очка. В 10 предыдущих матчах Ипсвич выиграл лишь 2 раза, но оптимизма фанатам команды должна добавить победа над Милуоллом 4:0 в среду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 9 последних матчах между этими командами Ипсвич выиграл только 2
  • В 16-м туре текущего сезона Ипсвич обыграл Суонси 2:0.

Прогноз на матч Суонси – Ипсвич

Разгромная победа над Милуоллом в предыдущем туре указывает на то, что Ипсвич приближается к тому, чтобы снова обрести свою лучшую форму. Ставлю на то, что и в этой игре команда Кирана Маккенны наберет три очка.

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