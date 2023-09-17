EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года

Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года
Янг Бойз Янг Бойз
Лига Чемпионов 19 сен 2023, 12:45 Янг Бойз - РБ Лейпциг
-
- : -
Международные, Bern, Stade de Suisse Wankdorf
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа РБ Лейпциг
Коэф.: 1.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

19 сентября на "Штадион Ванкдорф" (Берн) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Янг Бойз" встретится с "РБ Лейпциг". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Янг Бойз"

Клуб стал новой доминирующей силой в швейцарском футболе. В 2018-м "пчелы" вернули себе "золото", впервые с 1986-го года. Потом получалось удерживаться на 1-м месте на протяжении еще трех розыгрышей Суперлиги. В 2021/2022, правда, был откат аж на 3-ю позицию, но в прошлом сезоне, под руководством уже Рафаэля Викки, "желто-черные" оформили "золотой дубль". Это отправило клуб в квалификацию Лиги чемпионов - там лучшая команда Швейцарии начинала с решающего раунда отбора. В Хайфе они сыграли с местным "Маккаби" в нулевую ничью, но потом дома разгромили израильский флагман - уже к 46-й минуте было оформлено итоговый счет 3-0. Таким образом, снова Берн будет представлен на максимально возможном в континентальном масштабе уровне.

"РБ Лейпциг"

Команда, как уже можно говорить более-менее уверенно, не повторит тяжелый сценарий и 2021-го, и 2022-го года. Дважды спад на старте нового сезона преодолевали за счет тренерской рокировки. Именно так год назад на должности появился Розе. Но сейчас он смог не наступить на те грабли, что ждали Доменико Тедеско. Наоборот, несмотря на продажу ряда лидеров - Нкунку, Собослаи и Гвардиола - получилось начать новый сезон с погрома 3-0 "Баварии" в Суперкубке. Да и в Бундеслиге были яркие победы, типа 5-1 со "Штутгартом" и 3-0 с берлинским "Унионом". Но не стоит забывать, что уже в рамках нынешнего розыгрыша "быки" проигрывали в зрелищной перестрелке "Байеру". Так что может быть и новая осечка в исполнении немцев, особенно на выезде.

Статистика личных встреч

Хотя стороны представляют соседние страны, впервые они вместе выйдут на поле. До этого не было даже поединков в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекеры не верят, что чемпиону Швейцарии поможет даже то, что он играет на своем поле. Согласимся и поставим на то, что немцы начнут Лигу чемпионов с выездной победы (коэффициент - 1,64).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа РБ Лейпциг
Коэф.: 1.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Хайденхайм Коэф.: 1.66 Вердер Рекомендуем Linebet
Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Вильярреал Коэф.: 1.83 Альмерия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 11:05 Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Марсель Коэф.: 1.69 Тулуза Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 11:30 Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Эвертон Коэф.: 1.58 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Трабзонспор Коэф.: 1.67 Бешикташ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Ювентус намерен продлить контракт с Кьезой Новости футбола Сегодня, 08:30 Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты Новости футбола Сегодня, 08:08 "Нам плевать на Месси": обидчики Интера Майами высказалась против ажиотажа в МЛС Новости футбола Сегодня, 07:35 Симеоне: Худшая игра с тех пор, как я возглавил Атлетико Новости футбола Сегодня, 07:17 Влахович установил рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду Новости футбола Сегодня, 06:52 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 06:40 Арсенал готовит новый контракт для Зинченко Новости футбола Сегодня, 06:12 Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса Новости футбола Сегодня, 05:30 Почеттино: Дайте нам время Новости футбола Сегодня, 05:00 Стало известно, почему Ман Сити отложил переговоры о новом контракте с Де Брюйне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Эмполи 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Остин - Портленд Тимберс 18 сентября 2023 года Футбол 18 сен 2023 Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года