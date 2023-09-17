"РБ Лейпциг"

Команда, как уже можно говорить более-менее уверенно, не повторит тяжелый сценарий и 2021-го, и 2022-го года. Дважды спад на старте нового сезона преодолевали за счет тренерской рокировки. Именно так год назад на должности появился Розе. Но сейчас он смог не наступить на те грабли, что ждали Доменико Тедеско. Наоборот, несмотря на продажу ряда лидеров - Нкунку, Собослаи и Гвардиола - получилось начать новый сезон с погрома 3-0 "Баварии" в Суперкубке. Да и в Бундеслиге были яркие победы, типа 5-1 со "Штутгартом" и 3-0 с берлинским "Унионом". Но не стоит забывать, что уже в рамках нынешнего розыгрыша "быки" проигрывали в зрелищной перестрелке "Байеру". Так что может быть и новая осечка в исполнении немцев, особенно на выезде.

Статистика личных встреч

Хотя стороны представляют соседние страны, впервые они вместе выйдут на поле. До этого не было даже поединков в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекеры не верят, что чемпиону Швейцарии поможет даже то, что он играет на своем поле. Согласимся и поставим на то, что немцы начнут Лигу чемпионов с выездной победы (коэффициент - 1,64).