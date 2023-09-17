Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года
19 сентября на "Штадион Ванкдорф" (Берн) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Янг Бойз" встретится с "РБ Лейпциг". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
"Янг Бойз"
Клуб стал новой доминирующей силой в швейцарском футболе. В 2018-м "пчелы" вернули себе "золото", впервые с 1986-го года. Потом получалось удерживаться на 1-м месте на протяжении еще трех розыгрышей Суперлиги. В 2021/2022, правда, был откат аж на 3-ю позицию, но в прошлом сезоне, под руководством уже Рафаэля Викки, "желто-черные" оформили "золотой дубль". Это отправило клуб в квалификацию Лиги чемпионов - там лучшая команда Швейцарии начинала с решающего раунда отбора. В Хайфе они сыграли с местным "Маккаби" в нулевую ничью, но потом дома разгромили израильский флагман - уже к 46-й минуте было оформлено итоговый счет 3-0. Таким образом, снова Берн будет представлен на максимально возможном в континентальном масштабе уровне.
"РБ Лейпциг"
Команда, как уже можно говорить более-менее уверенно, не повторит тяжелый сценарий и 2021-го, и 2022-го года. Дважды спад на старте нового сезона преодолевали за счет тренерской рокировки. Именно так год назад на должности появился Розе. Но сейчас он смог не наступить на те грабли, что ждали Доменико Тедеско. Наоборот, несмотря на продажу ряда лидеров - Нкунку, Собослаи и Гвардиола - получилось начать новый сезон с погрома 3-0 "Баварии" в Суперкубке. Да и в Бундеслиге были яркие победы, типа 5-1 со "Штутгартом" и 3-0 с берлинским "Унионом". Но не стоит забывать, что уже в рамках нынешнего розыгрыша "быки" проигрывали в зрелищной перестрелке "Байеру". Так что может быть и новая осечка в исполнении немцев, особенно на выезде.
Статистика личных встреч
Хотя стороны представляют соседние страны, впервые они вместе выйдут на поле. До этого не было даже поединков в товарищеском формате.
Прогноз
Букмекеры не верят, что чемпиону Швейцарии поможет даже то, что он играет на своем поле. Согласимся и поставим на то, что немцы начнут Лигу чемпионов с выездной победы (коэффициент - 1,64).
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